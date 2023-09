Sieben Verletzte nach Massenkarambolage auf der A5

Der Verkehr wurde nach dem Unfall am Sonntagnachmittag über die rechte Spur vorbeigeleitet. Die Fahrbahn in Richtung Norden wurde für 15 Minuten gesperrt, in denen die Feuerwehr die fünf demolierten Autos in ein angrenzendes Baufeld umsetzte. Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 80.000 Euro.