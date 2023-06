Siebenjähriger Junge stirbt bei Verkehrsunfall

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - . Ein sieben Jahre alter Junge ist bei einem Autounfall in Frankfurt am Main gestorben. Sein elfjähriger Bruder und der 54 Jahre alte Fahrer wurden am Samstag verletzt, sie schweben aber nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei machte zunächst keine Angaben dazu, ob es sich bei dem Mann um den Vater der beiden Kinder handelt.