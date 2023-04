Sieg gegen Karlsruhe: Darmstadt weiter auf Bundesligakurs

Vor 17.650 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor erzielten Braydon Manu in der 26. Minute und Phillip Tietz (50.) die Tore für die Hausherren. Fabian Schleusener (11.) hatte die Badener früh in Führung gebracht. „Es war ein hitziges Spiel. Der KSC hat das sehr gut gemacht, aber wir haben wieder Mentalität gezeigt und die drei Punkte hier behalten. Allein das zählt“, sagte Siegtorschütze Tietz.