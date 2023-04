Sieg gegen Paderborn: Darmstadt baut Tabellenführung aus

Darmstadt (dpa) - . Der SV Darmstadt 98 hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga ausgebaut und steuert mit großen Schritten Richtung Aufstieg. Die Südhessen kamen am Sonntag gegen den SC Paderborn zu einem 2:1 (1:1) und haben nach dem dritten Sieg in Serie jetzt sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, den der 1. FC Heidenheim belegt. Das Polster zum Hamburger SV auf Rang zwei beträgt fünf Zähler.