Sieg gegen Paderborn: Darmstadt träumt vom Aufstieg

Die sieben Punkte Vorsprung auf Platz drei fühlten sich gut an, so Zimmermann. „Wichtig ist aber, dass wir immer weiter den nächsten Schritt machen und uns nicht beirren lassen.“ Und Bader mahnte: „Wir brauchen noch ein paar Punkte. Die wollen wir nächste Woche wieder anpeilen.“ Am kommenden Sonntag geht es zu Fortuna Düsseldorf - dem Gegner, bei dem die Hessen in der vergangenen Saison am vorletzten Spieltag eine vielleicht für den Nichtaufstieg entscheidende Niederlage einstecken mussten. Lieberknecht prophezeite: „Es wird nicht einfach.“ Das dürfte für den gesamten Saison-Endspurt gelten.