Sieg in Wiesbadener Vielseitigkeit für Michael Jung

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der dreimalige Olympiasieger Michael Jung hat am Samstag beim internationalen Reitturnier in Wiesbaden die Vielseitigkeitsprüfung gewonnen. Der 40-Jährige ritt in dem Vier-Sterne-Wettbewerb Chipmunk, mit dem er im August bei den Europameisterschaften starten will. Nach den drei Teilprüfungen hatte der Reiter aus Horb 23,7 Minuspunkte auf dem Konto. Das reichte für den Sieg vor Olympiasiegerin Julia Krajewski aus Warendorf mit Nickel (29,4). Dritter wurde Calvin Böckmann aus Lastrup mit Altair de la Cense (33,7).