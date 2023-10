Sieg nach Rückschlägen: Toppmöller lobt Eintracht-Moral

Sinsheim (dpa) - . Trainer Dino Toppmöller von Eintracht Frankfurt hat beim 3:1 (3:1)-Sieg bei der TSG 1899 Hoffenheim vor allem die Moral seiner Mannschaft beeindruckt. „Die Vorzeichen vor dem Spiel waren jetzt nicht ganz so zu unseren Gunsten“, sagte der Coach nach dem ersten Auswärtserfolg der Hessen in dieser Saison der Fußball-Bundesliga. Auch in der Partie am Samstag selbst habe sein Team durch den frühen Rückstand „einen Nackenschlag“ kassiert, sei danach aber „mental stabil geblieben.“