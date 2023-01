Sieger im Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ geehrt

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Sieger im Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 2022 sind am Sonntag in Freiensteinau im Vogelsbergkreis von der hessischen Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) geehrt worden. Das Dorf Ebersburg-Weyhers im Landkreis Fulda belegte den ersten Platz, wie das hessische Umweltministerium in Wiesbaden am Sonntag mitteilte. Zusammen mit dem zweitplatzierten Hünfelden-Mensfelden im Landkreis Limburg-Weilburg wird es Hessen im 27. Bundeswettbewerb vertreten.