Siegesserie: Wehen Wiesbaden gewinnt gegen Münchner Löwen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der SV Wehen Wiesbaden hat einen großen Schritt in Richtung 2. Fußball-Bundesliga gemacht. Die Hessen gewannen am Samstag gegen 1860 München mit 2:0 (1:0) und setzten sich in der Tabelle vom Relegationsplatz weiter ab. Mit nun 62 Punkten liegt der Tabellenzweite nur noch vier Punkte hinter Spitzenreiter Elversberg und sechs Zähler vor dem derzeit zur Relegation berechtigenden vierten Platz, den der 1. FC Saarbrücken (56) innehat. Gino Fechner sorgte in der 10. Minute für einen Blitzstart, Ivan Prtajin (84.) legte später nach.