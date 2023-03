Sieglos-Eintracht will gegen Bochum Negativserie stoppen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Wäre es vor ein paar Wochen zum Duell mit dem VfL Bochum gekommen, hätte Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner im Vorfeld der Partie sicher forschere Töne angeschlagen. Doch nach einer Negativserie von zuletzt sechs sieglosen Pflichtspielen ist den Hessen das Selbstvertrauen abhandengekommen. Kein Wunder also, dass Glasner vor dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) auf laute Sieg-Parolen verzichtet. „Das ist eine Herausforderung, ganz klar“, sagte der Österreicher über die Aufgabe gegen den im Abstiegskampf steckenden Rivalen.