Silvester-Böllerei lässt Feinstaubbelastung steigen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Nach den Einschränkungen der beiden Coronajahre wurde in der Silvesternacht 2022/2023 wieder kräftig geböllert - dies wirkt sich auf die Luftqualität in Hessen aus. An den Messstationen sei deutlich mehr Feinstaub gemessen worden als in den Vorjahren, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Montag in Wiesbaden mit.