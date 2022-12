Silvesterböller und Zootiere: „Besser wäre es ohne Krach“

Wegen Corona-Auflagen und Böllerverboten war es in der Silvesternacht auch in Frankfurt zwei Jahre lang deutlich ruhiger. In diesem dürfte der Geräuschpegel durch Feuerwerk und Raketen das Ausmaß der Jahre vor der Pandemie erreichen. „Vor allem für die Jungtiere, die in den vergangenen beiden Jahren geboren wurden, dürfte das stressig sein“, sagte die Zoosprecherin. „Aber auch die älteren Tiere müssen sich erst einmal wieder daran gewöhnen.“