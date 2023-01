Silvesternacht in Hessen verläuft überwiegend friedlich

Ein Sprecher der Polizei in Wiesbaden sagte: „Es war der normale Wahnsinn, aber kein Riesen-Highlight.“ Wie die Feuerwehr mitteilte, gab es zwischen 20.00 Uhr am Samstag und 8.00 Uhr am Sonntag mehr als 40 Feuerwehreinsätze, etwa wegen brennender Mülltonnen oder als eine Silvesterrakete durch ein offenes Fenster in ein Hotelzimmer flog. Rund 110 Mal musste in der Landeshauptstadt der Rettungsdienst ausrücken, überwiegend wegen Handverletzungen beim Böllern oder Alkoholvergiftungen.