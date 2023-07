Siniakova wird bei Bad Homburg Open zur Marathonfrau

Bad Homburg (dpa/lhe) - . Nach dem ersten Einzeltitelerfolg ihrer Karriere auf Rasen blieb Katerina Siniakova realistisch. „Ich bin glücklich, den Titel gewonnen zu haben, erwarte aber nicht, den in Wimbledon auch zu gewinnen“, sagte die 27 Jahre alte Tschechin am Samstagabend nach dem 6:2, 7:6 (7:5)-Finalsieg bei den Bad Homburg Open gegen die Italienerin Lucia Bronzetti. „Ich muss schon am Montag spielen. Das wird hart.“ Gegnerin beim Rasen-Klassiker in England ist Qinwen Zheng aus China.