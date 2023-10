Sinkende Temperaturen und Regen in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - . In den kommenden Tagen ziehen in Hessen Wolken auf und es wird herbstlicher. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, wird es ab Donnerstag vor allem nördlich des Mains überwiegend stark bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen steigen landesweit auf 17 bis 21 Grad.