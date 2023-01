Ski und Rodel gut in Hessen,keine Unfälle wegen Glätte

Am Hoherodskopf im Vogelsberg stießen die Parkplätze an ihre Kapazitätsgrenzen, wie das Polizeipräsidium Osthessen mitteilte. Besucherinnen und Besucher wurden aufgefordert, in unteren Bereichen zu parken und zu Fuß in Richtung Plateau zu gehen. Erst am späten Nachmittag hob die Polizei die dortigen Zufahrtssperren wieder auf.