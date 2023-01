Skibetrieb in Hessen wieder gestartet

Willingen (dpa/lhe) - . Nach der Pause wegen des milden Wetters haben die Skigebiete in Hessen mit dem Wintereinbruch die Wintersaison fortgesetzt. Auf der Wasserkuppe habe am Wochenende ein guter Betrieb geherrscht, sagte der Betriebsleiter der Ski- und Rodelarena, Florian Heitmann am Sonntag. Wegen voller Parkplätze wurde am Sonntag zeitweise eine Zufahrtsstraße gesperrt. „Die Polizei lässt so viele hoch- wie runterkommen“, sagte Heitmann. Ein Sprecher der Polizei in Hilders (Landkreis Fulda) riet dazu, öffentliche Verkehrsmittel zur Anfahrt zu nutzen.