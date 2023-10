„Skimming 2.0“: Neue kriminelle Masche bei fremden Bankdaten

Die Hintermänner des Betrugs statten später die sogenannten Abholer mit einer Reihe von Mobiltelefonen mit digitalen Debitkarten aus, um dann an Automaten Geld abzuheben. „Hintergrund ist, dass die Geldautomaten erkennen, dass mit einem Telefon bereits eine bestimmte Summe abgehoben worden ist“, so die Staatsanwältin. Mit einer Vielzahl an Handys mit hinterlegten digitalen Debitkarten werde dann an in der Regel ruhig gelegenen Geldautomaten vor und nach Mitternacht jeweils das Tageslimit abgehoben.