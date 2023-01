Skiorte setzen auf Winter-Comeback: Keine Stornierungswelle

Auch an Hessens höchstem Berg Wasserkuppe und auf den beiden Pisten am Hoherodskopf im Vogelsberg geht derzeit nichts - aber das könnte sich in den kommenden Tagen Wochen durchaus noch ändern, wie Johannes Metz, stellvertretender Geschäftsführer der Rhön GmbH sagte. Schon um Weihnachten herum habe es etwa zehn bis zwölf Schneetage rund um die Wasserkuppe gegeben, deshalb stehe man aktuell noch gut da und setze zudem auf einen Nachschlag. Teils falle in der Rhön bis März oder April noch Schnee. Eine Beschneiung werde vorwiegend eingesetzt, um an Pistenrändern und bei Schneelücken aufzubessern, insgesamt setze man auf Nachhaltigkeit, sagte Metz.