Skispringer hoffen auf bessere Bedingungen und Heim-Publikum

Auch für die Skispringerinnen ist die Kulisse etwas ganz Besonderes. „Wir haben es nicht so oft, dass so viele Zuschauer da sind“, sagte Freitag. „Es ist einfach großartig, dass so viele kommen. Ich glaube, wenn ich auf dem Balken sitze und der Kessel tobt, kriege ich erstmal eine richtige Gänsehaut“, sagte die 21-Jährige mit Blick auf das Einzelspringen der Frauen am Samstagmittag (12.15 Uhr). Mit deutlich mehr als 20.000 verkauften Tickets ist die Arena im Sauerland dann ausverkauft. Freitags Ziel: „Ordentlich Jubeln beim Ausfahren, die Menge genießen und dann kommt bestimmt was Gutes dabei rum.“