So viel Fläche wird in Hessen jeden Tag zugebaut

Wie sehen die aktuellen Zahlen für Deutschland aus?

Auf Bundesebene liegen die Zahlen beim Flächenverbrauch weit über den von der Politik festgelegten Zielen. In Deutschland werden jeden Tag 55 Hektar neu bebaut. Laut Nabu entspricht das etwa einem Einfamilienhaus pro Minute. Die Bundesregierung will bis 2030 auf weniger als 30 Hektar täglich kommen. Der Wert lag zwischen 2015 und 2018 mit 56 Hektar pro Tag noch fast doppelt so hoch wie dieser Zielwert. Im Durchschnitt der Jahre 1993 bis 2003 lag der Flächenverbrauch in Deutschland noch bei 120 Hektar pro Tag.