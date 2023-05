So viele Erdbeben gibt es in Hessen und Rheinland-Pfalz

Wie schwer sind die Erdbeben in der Region?

Die meisten Erdbeben in Hessen und Rheinland-Pfalz sind so schwach, dass nur spezielle Messgeräte (Seismometer) sie erfassen können. Erst ab einer Stärke von drei auf der Richterskala werden Beben verbreitet wahrgenommen. In Hessen gibt es nach Angaben des HLNUG ein bis zwei mäßig starke Erdbeben im Jahr, die von der Bevölkerung bemerkt werden. Deren Stärke liegt dann zwischen drei und vier auf der Richterskala. Spürbare Erdbeben mit einer Stärke von zwei bis drei gebe es in Hessen im Durchschnitt 15 Mal im Jahr, sagen die Experten. Starke Beben in der Region seien sehr selten, aber nicht ausgeschlossen. Die Erdbebenaktivität könne sich mit der Zeit verändern und örtlich verlagern. Erdbeben mit einer Stärke von vier auf der Richterskala können in einem Umkreis von bis zu 150 Kilometern spürbar sein. Etwa alle zehn Jahre kann es in Hessen ein mittelstarkes Erdbeben geben, das mitunter leichte Schäden verursacht.