Solartechnikhersteller SMA Solar startet stark ins Jahr

Niestetal (dpa) - . Der Solartechnikhersteller SMA Solar ist dank anhaltend hoher Nachfrage und einer verbesserten Versorgung mit elektronischen Bauteilen gut in das neue Jahr gestartet. Die Umsätze stiegen im ersten Jahresviertel um rund zwei Drittel auf rund 367 Millionen Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Niestetal mitteilte.