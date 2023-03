Solartechnikkonzern SMA schreibt wieder schwarze Zahlen

Das Geschäftsjahr habe mit einem Auftragsbestand von über zwei Milliarden Euro (plus 134 Prozent) abgeschlossen werden können, erläuterte Gregor. „Dieser Auftragsbestand ist sozusagen der Füllstand für das laufende Geschäftsjahr. Denn damit haben wir gesicherte Aufträge in unseren Büchern, die wir in 2023 zu Umsatz und zu Ergebnis entwickeln können.“