Solidaritätskundgebung für Israel in Darmstadt

Darmstadt (dpa/lhe) - . Nach dem Terrorangriff militanter Palästinenser haben mehr als 100 Menschen am Dienstagabend in Darmstadt bei einer Kundgebung ihre Solidarität mit Israel zum Ausdruck gebracht. Die Aktion auf dem Friedensplatz in der Innenstadt wurde der Polizei zufolge von einem Parteienbündnis angemeldet. Zwischenfälle habe es nicht gegeben. Oberbürgermeister Hanno Benz (SPD) hatte schon im Vorfeld sein Entsetzen und seine Abscheu über den Terrorangriff erklärt.