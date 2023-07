Sommer, Sonne, Strand: Schüler starten in große Ferien

Verkehr: Auf dem Weg in den Urlaub müssen sich die Hessen auf Stau und Warteschlangen einstellen. Auf den Autobahnen gilt dies vor allem in Richtung Süden. Die Fernverbindungen A3, A5 und A7 gelangten aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zeitweise an ihre Belastungsgrenzen, heißt es in der ADAC-Prognose. Bis Sonntagnachmittag sei mit vollen Straßen zu rechnen. Wer kann, solle erst von Montag an in den Urlaub starten, rät der Verkehrsclub. Die Deutsche Bahn empfiehlt, Sitzplätze zu reservieren und die Auslastungsanzeige in der Handy-App DB Navigator anzusehen.