Sommer-Transfer von Kolo Muani für Eintracht kein Thema

Frankfurt/Main (dpa) - . Für Eintracht Frankfurt ist ein möglicher Sommer-Transfer von Torjäger Randal Kolo Muani derzeit kein Thema. „Wir wollen den Weg mit ihm weitergehen. Ich bin überzeugt, dass Randal auch in der nächsten Saison bei uns spielt“, sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche am Sonntag in einem Interview des TV-Senders Bild.