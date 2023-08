Sommerflaute auf dem hessischen Arbeitsmarkt nicht so stark

Vor allem Schulabgänger und weitere Flüchtlinge aus der Ukraine seien zum Stichtag am 12. Juli zusätzlich auf den Arbeitsmarkt gekommen. Mehr als zuvor wollen eine Ausbildung beginnen: Den noch 10.330 unversorgten Bewerbern stehen rund 14.000 unbesetzte Ausbildungsplätze gegenüber. Gute Chancen auf eine Lehrstelle gebe es in verschiedenen kaufmännischen Bereichen ebenso wie im Einzelhandel oder als Fachangestellte in medizinischen Praxen.