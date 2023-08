Sommerhitze bleibt Hessen vorerst erhalten

Offenbach (dpa/lhe) - . Die hochsommerliche Hitze bestimmt weiter das Wetter in Hessen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, dürften die Höchsttemperaturen am Dienstag 27 bis 32 Grad erreichen, in höheren Lagen um 25 Grad. Dabei weht ein schwacher Nordwestwind. Nach einem verbreitet heiteren Start in den Tag zeige sich im Norden am Mittag und Nachmittag auch stärkere Bewölkung, und auch einige Regentropfen seien dann nicht ausgeschlossen.