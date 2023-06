Sommerhitze: DRK Landesverband warnt vor Belastung

Angesichts dessen sorgen auch die Kommunen vor. So setzt etwa die Stadt Offenbach auf einen Hitzeaktionsplan, der nach eigenen Angaben ständig weiter entwickelt wird. „Wir erreichen schon jetzt mehr Menschen und tragen Hitzewarnungen in die Breite“, sagte Bürgermeisterin Sabine Groß laut Mitteilung. So zeigten die digitalen Fahrgastinformationssysteme an Bushaltestellen Hitzewarnungen, wenn sie vom Deutschen Wetterdienst ausgegeben werden. „Zudem werden seit Kurzem auf den Bildschirmen in den Bussen und in der Innenstadt die wichtigsten Tipps im Umgang mit Hitze angezeigt.“