Sommerliche Temperaturen am Wochenende in Hessen

Die Temperaturen steigen am Freitag in Nordhessen auf 20 Grad, in Südhessen liegen sie zwischen 27 und 28 Grad. Die Nacht bleibt ebenfalls trocken. Am Samstag dürfen sich die Menschen in Hessen auf sommerliche Temperaturen zwischen 27 und 31 Grad freuen. Am Sonntag soll es laut Informationen des DWD sogar noch wärmer werden. Die Höchstwerte liegen bei 33 Grad.