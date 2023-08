Sommerwetter in Hessen: Schwere Gewitter und Hitzewarnung

Überschwemmungen, vollgelaufene Keller oder umgestürzte Bäume: In Frankfurt gab es neben vielen vollgelaufenen Kellern auch einen Wassereinbruch am Südbahnhof. Nach Angaben der Polizei in Offenbach mussten Bäume von Fahrbahnen geräumt werden. Auf einer Landstraße in Jossgrund (Main-Kinzig-Kreis) gab es einen Erdrutsch. „Bei zwei Einsatzstellen wurden Personen aus ihrem Pkw befreit“, teilte die Feuerwehr mit. In Alsfeld schlug in der Nacht zu Donnerstag ein Blitz in ein Einfamilienhaus ein. Es entstand ein Schaden von geschätzt etwa 10.000 Euro, wie die Polizei in Fulda mitteilte.