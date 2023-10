Sondierungen sollen streng vertraulich sein

Nach der Landtagswahl am Sonntag will die CDU in Sondierungsgesprächen ausloten, mit welcher anderen Partei es welche inhaltlichen Schnittmengen für ein mögliches Regierungsbündnis geben könnte. Ministerpräsident und Wahlsieger Boris Rhein (CDU) hatte am Montagabend angekündigt, zuerst möglichst schon am Dienstagnachmittag mit den Grünen zusammentreffen zu wollen - mit ihnen haben die Christdemokraten bislang zusammen regiert.