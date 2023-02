Sonne und Wolken zu Beginn der neuen Woche in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - . Die neue Woche startet in Hessen mit einem Sonne-Wolken-Mix. Erst am Mittwoch setzen sich die Sonnenstrahlen wieder ganz durch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte. Im Norden war demnach am Sonntag auch noch etwas Schnee möglich - bei Höchsttemperaturen zwischen einem und fünf Grad, im höheren Bergland mit Dauerfrost bei minus ein Grad.