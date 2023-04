Sonne-Wolken-Mix und frische Temperaturen in Hessen

In der Nacht zu Donnerstag könne es dann gebietsweise Frost geben, erläuterte der Meteorologe. Nach einem sonnigen Vormittag nimmt am Nachmittag wieder die Bewölkung zu; regnen soll es aber nicht. Das Thermometer zeigt derweil maximal 13 bis 17 Grad und in Hochlagen 9 bis 12 Grad. Der Wind ist nach DWD-Angaben schwach.