Sonnenschein und warme Temperaturen in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - . In Hessen dürfen sich die Menschen auch in den kommenden Tagen auf Sonnenschein und sommerliche Temperaturen freuen. Am Donnerstag bleibe es weitgehend trocken, nur schwache Regenschauer könnten nicht ganz ausgeschlossen werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen liegen nach DWD-Angaben bei 24 bis 27 Grad und in höheren Lagen bei 21 Grad.