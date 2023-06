Sonniges und trockenes Wetter zum in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - . Die Menschen in Hessen erwartet zum Wochenstart überwiegend sonniges und trockenes Wetter. Die Höchsttemperaturen am Montag liegen bei 24 bis 27 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte. Im Bergland liegen die Höchstwerte um die 23 Grad. Dabei bleibt es meist sonnig und niederschlagsfrei.