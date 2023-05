Sonniges und trockenes Wochenende in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - . Das Pfingstwochenende in Hessen wird sonnig und trocken. Der Freitag startet heiter, im Norden und im Bergland wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 Grad im Norden und 23 Grad in Südhessen. In der Nacht zum Samstag wird es klar und niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 4 Grad ab.