Sonniges Wetter in Hessen erwartet: Auch Regen bleibt aus

Offenbach (dpa/lhe) - . Die Woche in Hessen startet heiter und niederschlagsfrei. Am Montagvormittag soll sich die Sonne zeigen, im Tagesverlauf ziehen dann einzelne Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 2 und 6 Grad, im Bergland bei 0 bis 2 Grad und in Gipfellagen soll es bis zu -3 Grad kalt werden. Die Nacht auf Dienstag wird leicht bewölkt und weitestgehend regenfrei. Die Tiefstwerte sinken auf -3 bis -6 Grad ab, im Bergland auf bis zu -8 Grad.