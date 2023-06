Sonniges Wochenende mit Temperaturen bis zu 31 Grad

Offenbach (dpa/lhe) - . Am Wochenende steigen die Temperaturen in Hessen auf bis zu 31 Grad, dazu viel Sonne und einzelne Schauer. Am Freitag sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ab dem Nachmittag im Nordhessischen Bergland und in Osthessen sowie im Taunus noch Schauer möglich. Es bestehe auch eine geringe Gewittergefahr. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 29 Grad, im höheren Bergland bei 23 Grad.