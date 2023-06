Sorge wegen Trockenheit: Herbstkulturen brauchen Regen

Der käme auch dem Grünland zugute. Der erste Grünlandschnitt in diesem Jahr - üblich sind drei bis vier - sei nach dem relativ regenreichen Frühjahr noch recht gut gewesen. Beim zweiten hätten schon Abstriche bei Menge und Inhalt gemacht werden müssen, sagte Paulus. Noch zeichne sich keine Futterknappheit wie in den trockenen Jahren 2018 und 2019 ab, als Futterbörsen eingerichtet werden mussten, um das Vieh versorgen zu können. Entscheidend seien nun die kommenden Wochen - wenn sie so trocken blieben, könnte es wieder zu einer angespannten Situation kommen.