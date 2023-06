Sozialgerichte arbeiten bei neuen Verfahren mit E-Akten

Mit dem Amtsgericht Bad Homburg sei diese Woche außerdem das erste Amtsgericht in Zivilsachen auf die E-Akte umgestellt worden. „Dies bedeutet, dass in allen drei Gerichten Neueingänge nunmehr ausschließlich elektronisch und nicht mehr in Papier geführt werden“, erklärte Eichner. In einem nächsten Schritt würden sämtliche Verwaltungsgerichte und danach die anderen 40 Amtsgerichte in Zivilsachen auf die elektronische Akte umgestellt.