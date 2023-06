Sozialgerichte beenden weniger Verfahren

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Im vergangenen Jahr sind vor den Sozialgerichten in Hessen weniger Fälle erledigt worden als zuvor. Wie das Statistische Landesamt am Freitag in Wiesbaden berichtete, wurden 2022 insgesamt 19.736 Klageverfahren beendet. Das waren 10,5 Prozent weniger als 2021.