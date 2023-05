Sozialministerium stellt Corona-Bericht ein

Mit Auftreten der ersten Corona-Infektionen im Februar 2020 informierte das Ministerium zunächst in einzelnen Berichten über die Fälle in Hessen. „Als die Zahlen explodierten, war das irgendwann nicht mehr in Textform händelbar“, sagte eine Sprecherin. Daher wurde ab dem 2. Januar 2021 das Corona-Bulletin veröffentlicht. Dieses lieferte täglich einen Überblick über Inzidenzen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Ab November 2022 erschien der Bericht nur noch einmal pro Woche. Insgesamt ist das Bulletin, die Anfänge in 2020 mitgerechnet, laut Ministerium knapp 1000 Mal erschienen.