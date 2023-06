Sozialverband fordert mehr Einsatz gegen Armut

Pfungstadt (dpa/lhe) - . Angesichts der Preissteigerungen für Lebensmittel und Energie hat der Sozialverband VdK die Politik zu verstärkten Maßnahmen gegen Armut in Hessen aufgerufen. „Armutsbekämpfung muss ein zentrales Thema im Landtagswahlkampf sein“, erklärte der Landesvorsitzende des VdK Hessen-Thüringen, Paul Weimann, am Samstag anlässlich eines Landestreffens des Sozialverbands auf dem Hessentag in Pfungstadt. Der VdK sprach von mehr als 1300 Teilnehmern.