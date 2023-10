Späte Pleite: Eintracht verliert in Saloniki

Thessaloniki (dpa) - . Nach einem schwachen Auftritt muss Eintracht Frankfurt in der Conference League um den direkten Einzug ins Achtelfinale bangen. Der Fußball-Bundesligist unterlag am Donnerstagabend bei PAOK Saloniki mit 1:2 (0:1) und weist in der Gruppe G weiter drei Punkte auf. Die Griechen stehen mit sechs Zählern an der Tabellenspitze. „Wir können nicht zufrieden sein. Das ist ist nicht unser europäisches Gesicht gewesen“, kritisierte Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann bei RTL.