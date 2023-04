Spargelsaison beginnt: Bauern wollen Preise nicht erhöhen

Dem Ministerium zufolge produzierten im vergangenen Jahr in Hessen 100 Betriebe eine Gesamtspargelernte von knapp 8000 Tonnen. Im Jahr zuvor waren es 117 Betriebe mit einer Ernte von mehr als 9500 Tonnen. Die Spargelernte beginnt in Deutschland normalerweise in der zweiten Aprilhälfte und dauert traditionell bis zum „Johannistag“ am 24. Juni.