Sparkassen rechnen mit besserem Ergebnis als 2022

Frankfurt/Main (dpa) - . Die Sparkassen in Hessen und Thüringen rechnen dank eines deutlich steigenden Zinsüberschusses 2023 in Summe mit mehr Gewinn als im vorigen Jahr. Das Betriebsergebnis vor Bewertung wird nach den aktuellen Prognosezahlen um fast 28 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Euro klettern“, sagte der geschäftsführende Präsident des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen, Stefan G. Reuß, am Freitag in Frankfurt laut Redetext.