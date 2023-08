Spaziergänger finden Leiche im Wald in Marburg-Biedenkopf

Neustadt. Spaziergänger haben in einem Wald im Landkreis Marburg-Biedenkopf einen Leichnam gefunden. Die tote Person habe in einem Bachlauf etwa eineinhalb Meter unterhalb eines Waldweges gelegen, teilte die Polizei am Montag mit. Ein entsprechender Notruf sei bereits am vergangenen Freitag eingegangen.