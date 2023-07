SPD: Finanzämter schotten sich von Bürgern ab

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessens Finanzämter sind laut der SPD-Opposition im Landtag nicht kundenfreundlich. Grund sei unter anderem der Personalmangel. „So wie früher einfach mal ins Finanzamt gehen, um was zu klären, ist in Hessen einfach gar nicht mehr vorgesehen“, kritisierte die SPD-Abgeordnete Esther Kalveram am Donnerstag im Landesparlament in Wiesbaden. „Die hessischen Finanzämter schotten sich von den Bürgerinnen und Bürgern ab.“ Termine ließen sich dort nur noch vorab vereinbaren - wenn überhaupt jemand zu erreichen sei.